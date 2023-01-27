Танкисты ЮВО уничтожили опорные пункты украинских войск в Запорожской области

Танкисты ЮВО ликвидировали два опорных пункта украинских боевиков во время наступления в Запорожской области. Соответствующую информацию рано утром в пятницу, 27 января, предоставили журналисты.
Экипаж танка Т-72 с позывным "Караван", получив от разведывательной группы координаты целей, из закрытой позиции отработал по двум опорным пунктам Вооруженных сил Украины, причем корректировка огня осуществлялась с воздуха при помощи БПЛА.
Российские войска уничтожили два украинских опорных пункта и один пикап.