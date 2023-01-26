Политолог Марков назвал решение Запада о поставках танков Киеву «большим включением» НАТО в украинский конфликт и эскалацией

Аргументы Недели → Политика 13+

26 января 2023, 10:28

Танк Abrams, Nicolas Armer / globallookpress.com

Российский политолог Сергей Марков назвал решение Запада о поставках танков киевской стороне «большим включением» Североатлантического альянса в конфликт на Украине и эскалацией. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного аналитика.

«Количество танков Leopard, которые будут переданы ВСУ из разных стран, около 80. Еще будут британские и американские и французские. Всего, видимо, около 200 новых танков», — написал Марков.

По его словам, решение западных государств передать бронемашины Киеву «стало главной мировой новостью», поскольку это «большее включение НАТО» в текущий конфликт и эскалация.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в четверг, политический деятель Виктор Медведчук отметил, что новое украинское движение развенчает утверждение, согласно которому страна монолитна в своих взглядах и в якобы поддержке президента Владимира Зеленского.