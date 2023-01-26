Медведчук: новое украинское политическое движение развенчает, что страна монолитна в своих взглядах и в якобы поддержке Зеленского

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26 января 2023, 10:14 Источник: RT

Украинский политик Виктор Медведчук, Kremlin Pool / globallookpress.com

Новое украинское политическое движение развенчает утверждение о том, что бывшая советская республика монолитна в своих взглядах и в якобы поддержке президента Владимира Зеленского. На это, как пишет Telegram-канал РИА Новости, указал Виктор Медведчук.

Как говорится в публикации, размещенной в TG-канале, Медведчук в ходе интервью журналистам поведал о новом движении, которое «развенчает то, что Украина монолитна в своих взглядах и в своей якобы поддержке Зеленского». По словам собеседника представителей СМИ, будущее данного движения зависит от миллионов людей, которые не согласны с курсом действующего украинского лидера.

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