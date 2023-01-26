Управляющий директор Nord Stream 2 AG Варниг: Путин заявлял, что цели СВО на Украине являются государственной тайной

Аргументы Недели → Политика 13+

26 января 2023, 10:01 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Управляющий директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, Jens Büttner / globallookpress.com

Глава Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что цели специальной военной операции (СВО) на Украине, которую Москва осуществляет с 24 февраля 2022 года, являются государственной тайной. С соответствующим утверждением, как передает РИА Новости, выступил Маттиас Варниг, управляющий директор компании Nord Stream 2 AG.

«Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что через несколько месяцев после начала спецоперации встречался с Путиным в Москве», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.

По словам Варнига, он спросил российского лидера о целях проведения СВО, на что Путин ответил, что это гостайна.

Ранее в четверг сообщалось, что отечественный парламентарий Михаил Шеремет выступил с инициативой об изменении статуса спецоперации после решения западных стран передать танки Киеву.