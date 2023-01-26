Депутат Госдумы Шеремет предложил изменить статус спецоперации России после решения стран Запада поставить танки Украине

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26 января 2023, 09:46 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Танк Abrams, U.S. Army / globallookpress.com

Член нижней палаты российского парламента Михаил Шеремет выступил с инициативой об изменении статуса специальной военной операции (СВО), проводимой Москвой с 24 февраля 2022 года, после решения западных государств передать танки киевской стороне. Об этом информирует РИА Новости.

«Депутат Госдумы от Крыма Шеремет предложил изменить статус спецоперации после решения стран Запада поставить танки Украине», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Согласно точке зрения, озвученной Шереметом, изменение статуса СВО позволит перевести экономику России на военные рельсы.

Как сообщалось ранее сегодня, украинский политик Виктор Медведчук высказал мнение о том, что текущий конфликт идет не за бывшую советскую республику, а за интересы Запада.