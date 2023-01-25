Кирби: передаваемые Киеву американские танки будут угрожать российским солдатам в Украине, но не России

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25 января 2023, 22:45 Источник: РИА Новости

Джон Кирби. Фото: Julia Nikhinson - CNP/globallook.com

Соединенные Штаты слышат предупреждения Москвы о недопустимости пересечения «красных линий», но не считают, что американские танки угрожают России. Об этом заявил в ходе регулярного брифинга в среду представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, в Вашингтоне «не воспринимают пренебрежительно» предупреждения Москвы о том, что пересечение «красных линий» недопустимо. Однако танки Abrams, о передаче которых объявил в среду президент США, по мнению Кирби, России никак не угрожают. Они призваны помочь Украине «защитить суверенитет и вернуть территории».

«Угрожают ли они русским солдатам? Можете поспорить, что это так. Но русским солдатам в Украине, а не собственно России», - подчеркнул Кирби.