Байден подтвердил поставки Киеву 31 танка Abrams, заявив, что их цель не борьба против России, а помощь Украине

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25 января 2023, 20:31 Источник: РИА Новости

Президент США Джо Байден. Фото: White House/globallook.com

Президент США Джо Байден во время своей речи, посвященной Украине, в среду подтвердил, что Киеву будет направлен 31 танк Abrams, из которых будет сформирован один танковый батальон.

По его словам, столь масштабная поставка потребует времени, но подготовка украинских экипажей начнется «быстро».

Американский лидер также отметил, что эта техника необходима Украине, так как ее вооруженные силы готовятся к контрнаступлению, и подчеркнул, что цель поставок не эскалация конфликта, а помощь Украине.

«Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно, — это не борьба против России, это борьба за свободу», - заявил Байден.