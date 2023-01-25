Что известно о Елене Зеленской, первой леди Украины

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25 января 2023, 18:32

Фото: Global Look Press

Елена Зеленская поздравила супруга с 45-летием. Причем, сделала это публично – в соцсетях, опубликовав совместное фото. Подписала так: мол, когда ее спрашивают, изменился ли ее муж за этот год, она отвечает – нет, он все тот же. Вот только улыбаться, по мнению Елены, Зеленский стал меньше. Многие отмечают, что жена президента Украины любит показные красивые фразы, а еще – дорогие украшения. Что еще известно о Елене Зеленской?

Настоящее имя первой леди Украины – Елена Кияшко. Родилась она в том же городе, где и муж, в Кривом роге. Было это в 1978 году. Известно, что Елена училась в той же школе, где и будущий президент Украины. В детстве супруги не были знакомы и о существовании друг друга узнали уже после школы. Отдельные источники говорят, что у Елены был творческий потенциал. На школьной сцене она очень любила петь. Но никогда не думала о карьере актрисы.

Позднее девушка получила профессию архитектора. Во всяком случае, так хотели её родители. Она окончила университет с красным дипломом и степенью магистра. Но на практике своих знаний не проявила. Когда Елена начала встречаться с Владимиром, то сразу приобщилась к его творчеству, познакомилась со многими интересными людьми, с шоуменами и сценаристами. Вскоре она втянулась в этот процесс на все сто процентов и даже начала генерировать идеи для сценок.

Участвуя в деятельности юмористов, она ни в чём себе не отказывала. В таланте Елены никто не сомневался. Но уже после рождения детей, она стала посвящать своё время семье. Елена и Владимир встречались 8 лет, прежде чем отправиться в ЗАГС. Свадьбу Зеленские сыграли в 2003 году. Уже через год у них родилась дочь Саша. Когда девочка стала взрослее, у Елены снова появилось время на творчество, и она стала сопровождать своего мужа на гастролях. В 2013 году у четы родился сын, которого назвали Кириллом.

Отдельные источники говорят, что Елена не хотела, чтобы её муж становился президентом. Когда Владимир оказался во главе Украины, жизнь его супруги изменилась. Теперь они стали чаще попадать под камеры. Привыкать пришлось ко многому, в том числе и к личной охране. Дети тоже попали под надёжный присмотр телохранителей. Также известно, что во время пандемии, создавшей испытание для всего мира, Елена переболела коронавирусом и провела 3 недели в киевской больнице.

После февраля 2022 года Елена Зеленская принимает активное участие в политических дискуссиях. Ей удалось даже выступить в американском Конгрессе. В конце ноября прошлого года Елена встретилась с британским королём Карлом III.

Критики отмечают её любовь к роскоши. Согласно декларации о доходах, Елена Зеленская очень любит брендовые аксессуары. В её коллекции есть много интересных ювелирных изделий немалой стоимости.