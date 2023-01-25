Песков о переводе стрелок на «Часах Судного дня»: ситуация в мире крайне напряженная, разрядки пока не видно

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25 января 2023, 13:37

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, выказываясь о состоявшемся переводе стрелок на «Часах Судного дня», заметил, что ситуация в мире в настоящий момент крайне напряженная, разрядки пока не видно. Об этом информирует ТАСС.

Некоторое время назад появились сведения о том, что стрелки «Часов Судного дня», символизирующих близость человечества к самоуничтожению, были сдвинуты на десять секунд ближе к «ядерной полуночи».

«Ситуация в мире крайне напряженная, разрядки пока не видно, прокомментировал Песков перевод стрелок на "Часах Судного дня"», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Кремля выразил мнение о том, что план передачи Украине американских бронемашин Abrams по технологическим аспектам «достаточно провальный».