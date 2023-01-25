Спикер Кремля Песков: план поставки американских танков Abrams Украине по технологическим аспектам «достаточно провальный»

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25 января 2023, 13:07

Танк Abrams, Staff Sgt. Gabriel Rivera-Villan / globallookpress.com

План поставки киевской стороне американских боевых машин Abrams по технологическим аспектам «достаточно провальный». Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, в ходе разговора с сотрудниками СМИ озвучил Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«План поставки танков Abrams Украине по технологическим аспектам "достаточно провальный"», — приведено мнение Пескова в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Кремля, комментируя высказывания властей Украины о возможности атак по Москве и другим крупным городам РФ, указал, что режим, находящийся у власти в соседней стране, не гнушается ничем.