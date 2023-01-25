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Песков про заявления властей Украины о возможности ударов по Москве и другим крупным городам РФ: киевский режим не гнушается ничем

, 12:56

Песков про заявления властей Украины о возможности ударов по Москве и другим крупным городам РФ: киевский режим не гнушается ничем
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя высказывания властей Украины о возможности ударов по Москве и другим крупным городам Российской Федерации, отметил, что правящий в Киеве режим не гнушается ничем. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Киевский режим ничем не гнушается, России необходимо оградить себя от опасности, сказал Песков, комментируя заявления украинских властей о возможности нанесения ударов по Москве и другим крупным российским городам», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Как сообщалось ранее в среду, спикер Кремля выступил с прогнозом, согласно которому Соединенные Штаты «останутся с хорошими барышами» при любом сценарии передачи танков украинской армии.

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