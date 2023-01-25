Спикер Кремля Песков: США «останутся с хорошими барышами» при любом сценарии поставок танков Украине

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25 января 2023, 12:47

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Соединенные Штаты «останутся с хорошими барышами» при любом сценарии поставок танков киевской стороне. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«США "останутся с хорошими барышами" при любом сценарии поставок танков на Украину», — процитирован Песков в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, спикер Кремля указал на то, что РФ не осуществляет контакты с Берлином в свете предполагаемой передачи Киеву немецких боевых машин Leopard.