Песков: Россия не контактирует с Германией в свете вероятных поставок войскам Украины танков Leopard

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25 января 2023, 12:39

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация не осуществляет контакты с ФРГ в свете вероятных поставок Вооруженным силам Украины бронемашин Leopard. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал «RT на русском», сделал Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«Россия не контактирует с Германией в свете возможных поставок украинским формированиям танков Leopard, сообщил Песков», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее в среду, спикер Кремля отметил, что в настоящее время не просматривается перспектив для выхода на дипломатические пути урегулирования ситуации на Украине.