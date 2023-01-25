Песков: перспектив для выхода на дипломатические пути урегулирования на Украине сейчас не просматривается

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25 января 2023, 12:31

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Перспектив для выхода на дипломатические пути урегулирования на Украине в настоящий момент не просматривается. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«Перспектив для выхода на дипломатические пути урегулирования на Украине сейчас не просматривается», — процитирован Песков в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, экс-депутат Верховной Рады Илья Кива высказал мнение о том, что цель западных стран заключается в превращении Украины в непригодную для жизни территорию.