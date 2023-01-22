Российский сенатор Климов предположил, что президент Санду хочет сделать Молдавию «провинцией натовской Румынии»

Молдавский президент Майя Санду хочет сделать бывшую советскую республику «провинцией натовской Румынии». С соответствующим предположением выступил член Совета Федерации Андрей Климов.
Ранее Санду допустила возможность отказа Кишинева от своего нейтрального статуса ради получения членства в крупном военном альянсе.
«Не пора ли, уважаемые граждане соседней нам страны, сделать собственные выводы относительно мыслишек нынешних ваших начальников превратить молдавские земли в еще один театр натовских военных действий?» — написал Климов в своем Telegram-канале.
Также российский сенатор отметил, что, возможно, цель Санду и ее окружения — «сделать пока еще нейтральную и формально независимую Молдову провинцией натовской Румынии».
Как сообщалось накануне, экс-глава Молдавии Игорь Додон высказал мнение о том, что Майя Санду «по приказу своих заокеанских хозяев» втягивает Кишинев в Североатлантический альянс.