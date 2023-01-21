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21 января 2023, 16:28

Бывший президент Молдавии Игорь Додон, Kremlin Pool / globallookpress.com

Молдавский президент Майя Санду «по приказу своих заокеанских хозяев» втягивает Кишинев в Североатлантический альянс. Соответствующую точку зрения выразил в Telegram-канале экс-глава Молдавии Игорь Додон.

Ранее сегодня сообщалось, что Санду допустила возможность отказа бывшей советской республики от нейтрального статуса ради присоединения к крупному военному альянсу.

По словам Додона, «подобные декларации Майи Санду снова демонстрируют, что она действует по приказу своих заокеанских хозяев, против интересов страны и народа». Додон также отметил, что действующий президент «продолжает втягивать Молдову в НАТО» — вопреки воле ее населения.