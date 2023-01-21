Президент Молдавии Санду допустила возможность отказа Кишинева от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс

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21 января 2023, 15:42

Президент Молдавии Майя Санду, Panoramic / globallookpress.com

Молдавский президент Майя Санду допустила возможность отказа бывшей советской республики от своего нейтрального статуса ради получения членства в крупном военном альянсе. Об этом информирует РИА Новости.

«Президент Молдавии Санду допустила возможность отказа страны от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ выступил с заявлением, согласно которому данный блок поможет Кишиневу получить системы противовоздушной обороны.