Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → В мире 13+

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что альянс поможет Молдавии получить системы ПВО

, 19:17 Источник: Интерфакс

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что альянс поможет Молдавии получить системы ПВО

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Североатлантический альянс поможет Молдавии получить системы ПВО.

Мирча Джоанэ в эфире телевидения Румынии указал, что Молдавия является общим партнером НАТО и ЕС, сейчас она находится под большим давлением, стране необходима поддержка. "Думаю, что вместе мы сможем предложить много интересного", - выразил мнение замгенсека НАТО.

Джоанэ напомнил, что молдавский президент Майя Санду неоднократно просила помочь Молдавии усилить противовоздушную оборону. Накануне Санду заявила, что Молдова запросила помощь Запада в приобретении систем ПВО.

По словам представителя военного блока, союзники по НАТО готовы помочь республике получить ПВО.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество

Сотрудники ООН доставили в район Соледара гуманитарную помощь

Сотрудники Организации Объединенных Наций прибыли в район в 12 километрах от Соледара с гуманитарной помощью. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хакт рассказал в пятницу на брифинге, что сотрудники организации утром прибыли в находящийся под контролем Киева район около города Соледара с тремя гуманитарными конвоями, которые перевозили грузы для более чем 800 человек.