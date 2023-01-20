Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что альянс поможет Молдавии получить системы ПВО

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20 января 2023, 19:17 Источник: Интерфакс

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Североатлантический альянс поможет Молдавии получить системы ПВО.

Мирча Джоанэ в эфире телевидения Румынии указал, что Молдавия является общим партнером НАТО и ЕС, сейчас она находится под большим давлением, стране необходима поддержка. "Думаю, что вместе мы сможем предложить много интересного", - выразил мнение замгенсека НАТО.

Джоанэ напомнил, что молдавский президент Майя Санду неоднократно просила помочь Молдавии усилить противовоздушную оборону. Накануне Санду заявила, что Молдова запросила помощь Запада в приобретении систем ПВО.

По словам представителя военного блока, союзники по НАТО готовы помочь республике получить ПВО.