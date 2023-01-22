Глава МИД Таяни: Италия и Франция завершают работу для отправки Украине систем ПВО SAMP-T

Аргументы Недели → Политика 13+

22 января 2023, 11:42

Глава МИД Италии Антонио Таяни, LaPresse / Roberto Monaldo / globallookpress.com

Рим и Париж в настоящий момент завершают работу для отправки Украине систем противовоздушной обороны SAMP-T. С таким заявлением выступил Антонио Таяни, руководитель итальянского министерства иностранных дел.

«В сотрудничестве с Францией мы завершаем работу для отправки систем ПВО SAMP-T», — отметил Таяни, ставший собеседником журналистов издания Corriere della Sera.

Также дипломат констатировал, что Рим уже предоставил киевский стороне военной помощи на сумму около €1 млрд.

Москва с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что Антонио Таяни указал на неопределенность исхода украинского конфликта, которая не способствует возможности серьезных переговоров.