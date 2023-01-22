Глава МИД Италии заявил о неопределенности исхода конфликта на Украине, которая не способствует возможности серьезных переговоров

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22 января 2023, 11:31

Глава МИД Италии Антонио Таяни, Vincenzo Nuzzolese / globallookpress.com

Руководитель итальянского министерства иностранных дел Антонио Таяни указал на неопределенность исхода украинского конфликта, которая не способствует возможности серьезных переговоров. С соответствующим заявлением дипломат выступил в ходе беседы с изданием Corriere della Sera.

По словам Таяни, «на нынешнем этапе доминирует неопределенность относительно исхода конфликта», что «не способствует возможности серьезных переговоров между сторонами». Министр добавил, что Рим «поддерживает все возможные пути для достижения справедливого мира».

Россия с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в воскресенье, глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что политическое решение о передаче танков Киеву до сих пор не приняли в основном из-за позиции Берлина.