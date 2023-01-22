Боррель: политическое решение о поставке танков Украине до сих пор не приняли в основном из-за позиции Германии

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22 января 2023, 11:18

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Nicolas Landemard / globallookpress.com

Политическое решение о передаче танков киевской стороне до сих пор не приняли в основном из-за позиции, которой придерживается Берлин. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил Жозеп Боррель, глава дипломатической службы Европейского союза.

«Политическое решение о поставке Украине танков до сих не было принято в основном из-за позиции Германии, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, российский парламентарий Михаил Шеремет озвучил предупреждение о том, что чем больше Запад будет вмешиваться в ситуацию на Украине, тем дальше будет распространяться граница спецоперации Москвы.