Депутат ГД Шеремет: чем больше Запад будет вмешиваться в ситуацию на Украине, тем дальше будет распространяться граница СВО

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22 января 2023, 11:07 Источник: РИА Новости

Заседание Госдумы РФ, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Чем больше Запад будет вмешиваться в ситуацию на Украине, тем дальше будет распространяться граница специальной военной операции (СВО), которую с 24 февраля 2022 года осуществляет Россия. С соответствующим предупреждением, как передает РИА Новости, выступил депутат Государственной Думы Михаил Шеремет.

«Россия не стремилась к эскалации конфликта, но западные страны, гонимые США, перешли красные линии и стали нести угрозу нашим национальным интересам», — процитирован Шеремет в публикации, которая появилась на сайте информационного агентства.

По словам отечественного парламентария, чем больше Запад будет «вмешиваться в дела Украины, тем дальше будет распространяться граница нашей спецоперации».

Также Шеремет спрогнозировал, что 2023 год «будет победным для России».

Как сообщалось ранее в воскресенье, британский артист Рассел Брэнд отметил, что, похоже, западные государства в настоящий момент сражаются бок о бок с реальными нацистами против Москвы.