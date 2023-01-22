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22 января 2023, 10:50

Украинский военный с американским ПТРК Javelin, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Актер из Великобритании Рассел Брэнд, говоря об украинском конфликте, отметил, что, похоже, Запад сражается бок о бок с реальными нацистами против Российской Федерации. Соответствующее заявление артист сделал, выступая в эфире своего YouTube-канала.

«Мы сражались бок о бок с Советским Союзом против реальных нацистов», — напомнил Брэнд.

По его словам, в ходе текущего конфликта западные государства, похоже, сражаются вместе с реальными нацистами против России.

«Это общеизвестный факт — несколько неудобный, но правдивый», — добавил актер.

Россия с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин после призыва сенатора Линдси Грэма передать Киеву танки Abrams указала, что американские власти служат своему народу, а не главе Украины Владимиру Зеленскому.