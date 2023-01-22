Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин после призыва сенатора Линдси Грэма дать киевской стороне боевые машины Abrams заявила, что власти Соединенных Штатов служат народу своей страны, а не украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Некоторое время назад республиканец Грэм высказал точку зрения о том, что Вашингтону следует незамедлительно поставить Украине танки Abrams. Призыв сенатора подвергла критике в Twitter член Палаты представителей Грин.
«Мы служим американскому народу, который и платит за наши танки и нашу зарплату, а не Зеленскому», — отметила, в частности, законодатель.
Как сообщалось ранее в воскресенье, британское издание Daily Mail допустило реализацию сценария, который предполагает, что из-за передачи западными государствами танков Киеву большая часть европейской территории может превратиться в радиоактивное кладбище.