Daily Mail: из-за поставок Западом танков Украине большая часть Европы может превратиться в радиоактивное кладбище

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22 января 2023, 10:13

Танк, UK Ministry of Defence / globallookpress.com

Из-за поставок западными государствами танков Украине большая часть европейской территории может превратиться в радиоактивное кладбище. Соответствующий вариант развития событий допустил британский таблоид Daily Mail.

В публикации, размещенной на страницах издания, отмечается, что решение о передаче танков киевской стороне лишь затягивает текущий конфликт и является «актом величайшей глупости».

«Существует реальная вероятность того, что большая часть Европы может превратиться в радиоактивное кладбище», — говорится в процитированном материале.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что американский лидер Джо Байден молча ушел от представителей СМИ после заданного ему вопроса, как скоро Украина получит боевые машины Leopard 2.