Президент США Байден молча ушел от журналистов после вопроса, как скоро Украина получит танки Leopard 2

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22 января 2023, 09:58

Президент США Джо Байден, Julia Nikhinson / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден молча ушел от журналистов после вопроса, как скоро киевская сторона получит боевые машины Leopard 2. Об этом свидетельствует видеозапись, которая размещена на YouTube-канале The Telegraph.

«Украина получит всю необходимую помощь», — заявил американский лидер в ходе общения с представителями СМИ.

После того, как Байдену задали вопрос о сроках поставок танков Leopard 2 Киеву, глава Белого дома молча ушел от журналистов.

Как сообщалось ранее в воскресенье, спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил реализацию сценария, предполагающего, что Москва может уничтожить западные страны, если Украина с помощью переданных ей вооружений попытается захватить российские территории.