Володин: Москва может уничтожить западные страны, если Украина с помощью поставленного оружия попытается захватить территории РФ

Аргументы Недели → Политика 13+

22 января 2023, 09:21

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Москва может уничтожить западные государства, если Украина с помощью поставленного ей оружия попытается захватить территории Российской Федерации. Соответствующий вариант развития событий допустил Вячеслав Володин, председатель нижней палаты отечественного парламента.

Спикер предупредил, что РФ в качестве ответной меры задействует «более мощное оружие», если Соединенные Штаты и союзники Вашингтона по Североатлантическому альянсу передадут киевской стороне вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата российских территорий.

«Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Вячеслава Володина.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в воскресенье, вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол высказал прогноз, согласно которому артисты, уехавшие из России из-за СВО, вернутся в страну после ее победы с поникшими глазами.