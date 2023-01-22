Вице-спикер ГД Кара-оол: артисты, покинувшие РФ из-за СВО, в том числе Пугачева, вернутся после победы Москвы с поникшими глазами

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22 января 2023, 09:02 Источник: Telegram-канал ТАСС

Заместитель председателя Госдумы РФ Шолбан Кара-оол, Kremlin Pool / globallookpress.com

Артисты, которые уехали из Российской Федерации из-за специальной военной операции (СВО), в том числе певица Алла Пугачева, вернутся в страну после победы Москвы с поникшими глазами. С соответствующим прогнозом, как передает ТАСС, выступил Шолбан Кара-оол, вице-спикер нижней палаты парламента РФ.

«Артисты, покинувшие Россию из-за проведения специальной военной операции, в том числе Алла Пугачева, вернутся сюда после победы "с поникшими глазами", считает заместитель председателя Госдумы РФ Шолбан Кара-оол», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.

Согласно точке зрения, высказанной депутатом, уехавшие из страны и критикующие ее действия артисты «зарабатывают очки, чтобы иметь свое место под солнцем».

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Ранее сегодня сообщалось, что новый глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус анонсировал свой визит на Украину, который может состояться в течение четырех недель.