Новый министр обороны Германии Писториус анонсировал свой визит на Украину, который может состояться в течение четырех недель

Новый руководитель министерства обороны Германии Борис Писториус анонсировал свой визит на Украину, который может состояться в течение четырех недель. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе разговора с изданием Bild.
Писториус, отвечая на вопрос журналистов, куда он отправится в первую очередь, указал, что планы на этот счет пока окончательно не определены.
«Однако несомненно то, что я быстро отправлюсь на Украину. Возможно, даже в течение следующих четырех недель», — добавил министр.
Ранее в воскресенье сообщалось, что, согласно сведениям Spiegel, Берлин готов поставить киевской стороне только 19 самых старых бронемашин Leopard 2, использующихся во время учений с целью имитации противника.