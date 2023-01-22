Новый министр обороны Германии Писториус анонсировал свой визит на Украину, который может состояться в течение четырех недель

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22 января 2023, 08:45

Министр обороны Германии Борис Писториус, IMAGO/Jens Schicke / globallookpress.com

Новый руководитель министерства обороны Германии Борис Писториус анонсировал свой визит на Украину, который может состояться в течение четырех недель. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе разговора с изданием Bild.

Писториус, отвечая на вопрос журналистов, куда он отправится в первую очередь, указал, что планы на этот счет пока окончательно не определены.

«Однако несомненно то, что я быстро отправлюсь на Украину. Возможно, даже в течение следующих четырех недель», — добавил министр.

Ранее в воскресенье сообщалось, что, согласно сведениям Spiegel, Берлин готов поставить киевской стороне только 19 самых старых бронемашин Leopard 2, использующихся во время учений с целью имитации противника.