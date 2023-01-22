Spiegel: Германия готова передать Украине только 19 самых старых Leopard 2, которые используют на учениях для имитации врага

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22 января 2023, 08:32

Танк Leopard, Dirk Waem / globallookpress.com

Берлин готов поставить киевской стороне только 19 самых старых бронемашин Leopard 2, которые используются в ходе учений для имитации противника. Соответствующие сведения, как передает РИА Новости, оказались в распоряжении издания Spiegel.

«Германия готова передать Украине только 19 самых старых танков Leopard 2, которые используют на учениях для имитации врага, пишет Spiegel», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

В процитированном посте отмечается, что, согласно данным Spiegel, у войск ФРГ по состоянию на весну прошлого года имелись 312 Leopard 2.

Ранее сегодня сообщалось, что французский политический деятель Флориан Филиппо назвал «позорным цирком» требование Киевом у Парижа боевых машин Leclerc.