Бывший депутат Европейского парламента Флориан Филиппо назвал требование Киевом танков Leclerc у Парижа «позорным цирком». Соответствующую запись политический деятель оставил в Twitter.
«Зеленский говорит Франции, что ему нужны танки Leclerc, и как можно быстрее. Мы его слуги, не так ли?» — указывается, в частности, в посте Филиппо.
Экс-депутат спрогнозировал, что в скором будущем украинский президент «начнет подзывать нас свистом». Филиппо пожелал, чтобы «этот позорный цирк» закончился.
Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в воскресенье, чеченский лидер Рамзан Кадыров после акции с сожжением Корана в Стокгольме выступил с заявлением о том, что «приспешников натовской сатанистской коалиции на Украине» будут бить еще жестче.