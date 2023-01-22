Экс-депутат Европарламента Филиппо назвал требование Украиной танков Leclerc у Франции «позорным цирком»

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22 января 2023, 08:17

Французский политик Флориан Филиппо, Denis Thaust / globallookpress.com

Бывший депутат Европейского парламента Флориан Филиппо назвал требование Киевом танков Leclerc у Парижа «позорным цирком». Соответствующую запись политический деятель оставил в Twitter.



«Зеленский говорит Франции, что ему нужны танки Leclerc, и как можно быстрее. Мы его слуги, не так ли?» — указывается, в частности, в посте Филиппо.

Экс-депутат спрогнозировал, что в скором будущем украинский президент «начнет подзывать нас свистом». Филиппо пожелал, чтобы «этот позорный цирк» закончился.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в воскресенье, чеченский лидер Рамзан Кадыров после акции с сожжением Корана в Стокгольме выступил с заявлением о том, что «приспешников натовской сатанистской коалиции на Украине» будут бить еще жестче.