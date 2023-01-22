Кадыров после сожжения Корана в Швеции заявил, что «приспешников натовской сатанистской коалиции на Украине» будут бить еще жестче

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22 января 2023, 08:01

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров после сожжения Корана в Швеции сделал заявление о том, что «приспешников натовской сатанистской коалиции на Украине» будут бить еще жестче. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале главы российского региона.

Некоторое время назад ультраправый политик Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме. Согласно информации, оказавшейся в распоряжении СМИ, Палудан получил на это разрешение шведских властей.

Кадыров в связи с данной акцией, которую он назвал «мерзкой выходкой», отметил, что НАТО «является порождением сатаны». По словам чеченского лидера, курс, реализуемый Североатлантическим альянсом, «пропитан неверием и распространением культа разврата и нечисти».

«Именно поэтому мы еще сильнее, еще жестче, еще упорнее, еще решительнее и более настойчивее будем нещадно бить приспешников натовской сатанистской коалиции на Украине», — говорится в публикации Рамзана Кадырова.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее на текущей неделе, украинский министр обороны Алексей Резников указал на то, что некоторые военные поставки киевской стороне от западных государств утверждаются кулуарно и не разглашаются.