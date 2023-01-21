Министр обороны Резников: некоторые военные поставки Украине от Запада утверждаются кулуарно и не разглашаются

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21 января 2023, 19:13

Министр обороны Украины Алексей Резников, Boris Roessler / globallookpress.com

Некоторые военные поставки Украине от западных государств утверждаются кулуарно и не разглашаются. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Алексей Резников, министр обороны бывшей советской республики.

«Некоторые военные поставки Киеву от западных стран утверждаются кулуарно и не разглашаются, заявил глава украинского Минобороны», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Также Резников отметил, что на состоявшейся некоторое время назад встрече на американской авиабазе Рамштайн, в частности, обсуждалось усиление ПВО Украины.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, немецкий парламентарий Мари-Агнес Штрак-Циммерманн указала на то, что российского лидера Владимира Путина можно поздравить в связи с отказом канцлера ФРГ Олафа Шольца передать киевской стороне танки Leopard.