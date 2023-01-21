Депутат Бундестага Штрак-Циммерманн: Путина можно поздравить в связи с отказом Шольца поставить Украине танки Leopard

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21 января 2023, 19:00

Канцлер Германии Олаф Шольц, IMAGO/M. Popow / globallookpress.com

Президента Российской Федерации Владимира Путина можно поздравить в связи с отказом главы правительства Германии Олафа Шольца поставить Украине боевые машины Leopard. С соответствующим заявлением выступила депутат Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

«Президента Путина можно поздравить в связи с тем, что не удалось принять решение по танкам», — отметила парламентарий, которую процитировал телевизионный канал N-TV.

Согласно точке зрения, высказанной Штрак-Циммерманн, позиция канцлера Шольца по вопросу передачи Leopard производит впечатление, что немецкая сторона не готова оказывать активную поддержку Киеву.

Россия с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, бывший внештатный советник офиса украинского лидера Алексей Арестович указал на то, что он не верит в гарантированную победу своей страны над Москвой.