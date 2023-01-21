Уволившийся Арестович заявил, что не верит в гарантированную победу Украины над Россией

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21 января 2023, 18:46

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Алексей Арестович, уволившийся с должности внештатного советника офиса украинского президента, сделал заявление о том, что не верит в гарантированную победу своей страны над Российской Федерацией. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«У Арестовича очередная “зрада”: теперь он заявил, что не верит в гарантированную победу Украины», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

По словам экс-советника, «очень непохоже» на то, что Киев гарантированно станет победителем по итогам текущего конфликта.

«Я сейчас неофициальное лицо уже, могу говорить что хочу», — также отметил Арестович.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что украинский политик Олег Соскин призвал наказать президента Владимира Зеленского за прославление российского лидера Владимира Путина во время работы щоуменом в РФ.