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21 января 2023, 18:30 Источник: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украинского лидера Владимира Зеленского необходимо наказать за прославление главы РФ Владимира Путина во время работы шоуменом в России. С соответствующим призывом, как передает РИА Новости, выступил Олег Соскин, бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы.

Соскин отметил, что Зеленский незаконно преследует неугодных ему политиков, однако действующему президенту самому можно выдвинуть обвинения за работу в РФ в прошлом.

«Возьмите Зеленского, посмотрите, как он выступал шоуменом в России в новогодних программах в 2013-2014 годах и так далее, как он прославлял там Путина и прочих», — процитирован экс-советник в публикации, которая появилась на сайте отечественного информационного агентства.

По словам Олега Соскина, «за это только надо Зеленского сразу уже, так сказать, сдавать куда надо».

Как сообщалось ранее в субботу, экс-депутат Верховной Рады Илья Кива высказал прогноз, согласно которому в скором будущем украинцы вместе со своими «братьями» начнут наступление на территории Европы и очистят от нацизма Польшу, прибалтийские страны и ФРГ.