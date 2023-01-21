Кива предрек, что скоро украинцы вместе с «братьями» начнут наступление в Европе и очистят от нацизма Польшу, Прибалтику и ФРГ

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21 января 2023, 17:31

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, фото из его Telegram-канала

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива спрогнозировал, что в скором времени украинцы вместе со своими «братьями» начнут наступление на территории Европы и очистят от нацизма Польшу, прибалтийские республики и ФРГ. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале политического деятеля.

«Я знаю, уже скоро, мы — украинцы — единой армией вместе с нашим братьями будем вести наступление на Восточную Европу. Польша, Прибалтика, Германия будут очищены нами от нацизма, греха и порока — сатанизма», — говорится в посте Кивы.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, глава Болгарии Румен Радев отметил, что военная помощь Украине способна спровоцировать глобальный конфликт, и призвал не поставлять вооружения киевской стороне.