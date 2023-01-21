Глава Болгарии Радев заявил, что военная помощь Украине может привести к глобальному конфликту, и призвал не давать оружие Киеву

Болгарский президент Румен Радев отметил, что военная помощь Украине может привести к глобальному конфликту, и призвал не поставлять вооружения киевской стороне. Соответствующие заявления политический деятель сделал в ходе разговора с Darik Radio.
«Поставка оружия [Украине] означает, что мы гасим пожар бензином, означает признание, что жертв будет гораздо больше», — озвучил свою точку зрения Радев.
По его мнению, продолжающаяся военная помощь Украине может спровоцировать глобальный конфликт, поэтому передавать оружие бывшей советской республике не нужно.
Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор указал, что Вашингтон хотел обманом победить российского президента Владимира Путина при помощи Киева, снабжая его техникой НАТО.