Глава Болгарии Радев заявил, что военная помощь Украине может привести к глобальному конфликту, и призвал не давать оружие Киеву

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21 января 2023, 16:50

Президент Болгарии Румен Радев, Tomas Tkacik / globallookpress.com

Болгарский президент Румен Радев отметил, что военная помощь Украине может привести к глобальному конфликту, и призвал не поставлять вооружения киевской стороне. Соответствующие заявления политический деятель сделал в ходе разговора с Darik Radio.

«Поставка оружия [Украине] означает, что мы гасим пожар бензином, означает признание, что жертв будет гораздо больше», — озвучил свою точку зрения Радев.

По его мнению, продолжающаяся военная помощь Украине может спровоцировать глобальный конфликт, поэтому передавать оружие бывшей советской республике не нужно.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор указал, что Вашингтон хотел обманом победить российского президента Владимира Путина при помощи Киева, снабжая его техникой НАТО.