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21 января 2023, 16:12

Президент России Владимир Путин, The Kremlin Moscow / globallookpress.com

Соединенные Штаты хотели обманом победить президента Российской Федерации Владимира Путина при помощи Украины, снабжая ее вооружениями Североатлантического альянса. Соответствующую точку зрения озвучил Дуглас Макгрегор, бывший советник американского министра обороны.

По словам Макгрегора, замысел Вашингтона потерпел неудачу.

«В конечном итоге ВСУ исчерпали все свои возможности, а Россия, очевидно, достигла пика», — заявил экс-советник главы Пентагона, выступивший в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Дуглас Макгрегор полагает, что поставки западной техники Киеву вряд ли способны повлиять на исход текущего конфликта.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, председатель Европарламента Роберта Метсола высказала прогноз, согласно которому украинская сторона в конечном итоге получит в свое распоряжение немецкие танки Leopard 2.