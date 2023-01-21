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Спикер Европарламента Метсола спрогнозировала, что Украина в конечном итоге получит немецкие танки Leopard 2

, 15:19

Спикер Европарламента Метсола спрогнозировала, что Украина в конечном итоге получит немецкие танки Leopard 2
Председатель Европейского парламента Роберта Метсола, Sven Hoppe / globallookpress.com

Украина в конечном итоге получит в свое распоряжение немецкие танки Leopard 2. С соответствующим прогнозом выступила Роберта Метсола, председатель Европейского парламента.

Также Метсола, ставшая собеседницей издания Handelsblatt, отметила, что Leopard 2 «очень много, они относительно просты в обслуживании». Спикер добавила, что данные боевые машины, которые имеются на вооружении многих европейских государств, «просто необходимы Украине».

Россия с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что чешское министерство обороны опровергло информацию о якобы готовности Праги «отказаться от танков Leopard 2 в пользу Украины».

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