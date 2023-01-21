Минобороны Чехии опровергло информацию о якобы готовности Праги «отказаться от танков Leopard 2 в пользу Украины»

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21 января 2023, 14:35

Танки Leopard 2, Philipp Schulze / globallookpress.com

Чешское министерство обороны опровергло информацию о якобы готовности Праги «отказаться от танков Leopard 2 в пользу Украины». Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Минобороны Чехии опровергло сообщения СМИ о якобы готовности страны “отказаться от танков Leopard 2 в пользу Украины”», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, политический эксперт Сергей Марков высказал точку зрения, согласно которой украинские силы покинут Артемовск в рамках подготовки к «большому наступлению армии России».