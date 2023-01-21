Политолог Марков: войска Украины уйдут из Артемовска в рамках подготовки к «большому наступлению армии России»

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21 января 2023, 14:11

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины покинут территорию расположенного в Донбассе города Артемовска (украинское название — Бахмут) в рамках подготовки к «большому наступлению армии России». Об этом написал в своем Telegram-канале российский политолог Сергей Марков.

По словам отечественного эксперта, подконтрольные киевской стороне войска оставят Артемовск из-за высоких потерь.

«И это подготовка к большому наступлению армии России. ВСУ нужны резервы для ликвидации прорывов, которые ожидаются», — говорится в публикации, размещенной аналитиком.

Как сообщалось ранее в субботу, помощник генсека НАТО Ангус Лэпсли отметил, что планы стран-членов альянса передать Украине танки очень важны для стремления обеспечить наступление Киева.