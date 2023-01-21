Помощник Столтенберга Лэпсли: планы стран НАТО поставить Украине танки очень важны для стремления обеспечить наступление Киева

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21 января 2023, 13:50

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Oberhaeuser via imago-images / globallookpress.com

Планы государств, входящих в Североатлантический альянс, поставить Украине танки очень важны для стремления обеспечить наступление киевской стороны. На это указал Ангус Лэпсли, помощник генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

«Движение в этом направлении очень важно в стремлении обеспечить, чтобы Украина могла перейти в наступление и вернуть себе потерянные территории», — заявил Лэпсли, который стал собеседником агентства BNS.

Также помощник Столтенберга отметил, что решения по поводу передачи танков Киеву члены военно-политического блока принимают самостоятельно.

Ранее сегодня сообщалось, что, согласно сведениям издания Repubblica, итальянский кабмин на следующей неделе примет шестой пакет военной помощи Украине, в который войдут управляемые снаряды Aspide.