Помощник Столтенберга Лэпсли: планы стран НАТО поставить Украине танки очень важны для стремления обеспечить наступление Киева

Планы государств, входящих в Североатлантический альянс, поставить Украине танки очень важны для стремления обеспечить наступление киевской стороны. На это указал Ангус Лэпсли, помощник генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
«Движение в этом направлении очень важно в стремлении обеспечить, чтобы Украина могла перейти в наступление и вернуть себе потерянные территории», — заявил Лэпсли, который стал собеседником агентства BNS.
Также помощник Столтенберга отметил, что решения по поводу передачи танков Киеву члены военно-политического блока принимают самостоятельно.
Ранее сегодня сообщалось, что, согласно сведениям издания Repubblica, итальянский кабмин на следующей неделе примет шестой пакет военной помощи Украине, в который войдут управляемые снаряды Aspide.