Repubblica: кабмин Италии на следующей неделе примет шестой пакет военной помощи Киеву, в который войдут управляемые ракеты Aspide

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21 января 2023, 13:33

Флаг Италии, Ilya Galakhov / globallookpress.com

Итальянское правительство на следующей неделе примет шестой пакет военной помощи Украине, в который войдут управляемые ракеты Aspide. Соответствующая информация оказалась в распоряжении издания Repubblica.

Объем будущих поставок Aspide пока неизвестен. Согласно предположению журналистов, Рим намерен передать киевской стороне четыре ракетных комплекса. Ожидается, что каждый из них будет оснащен 18 снарядами с радиусом действия двадцать километров.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, врио руководителя Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что президент Владимир Путин держит ситуацию в новых российских регионах на контроле.