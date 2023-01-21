Сальдо: Путин постоянно держит ситуацию в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на контроле, часто общается с их главами

Президент Российской Федерации Владимир Путин постоянно держит ситуацию в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на контроле, часто общается с их главами. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил врио херсонского губернатора Владимир Сальдо.
«Президент постоянно держит ситуацию в новых субъектах федерации на контроле, часто общается с их руководителями», — процитирован Сальдо в публикации, которая появилась на сайте отечественного информационного агентства.
Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, украинский министр обороны Алексей Резников отметил, что танкисты из бывшей советской республики приступят к обучению для использования немецких боевых машин Leopard 2.