Министр обороны Резников: украинские танкисты приступят к обучению для использования немецких бронемашин Leopard 2

Аргументы Недели → В мире 13+

21 января 2023, 12:41

Министр обороны Украины Алексей Резников, Boris Roessler / globallookpress.com

Танкисты с Украины приступят к обучению для использования немецких бронемашин Leopard 2. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Алексей Резников, украинский министр обороны.

«Украинские танкисты приступят к обучению для использования немецких танков Leopard 2, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

По словам чиновника, договоренности об обучении были достигнуты благодаря инициативе Варшавы и Лондона.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее в субботу сообщалось, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев спрогнозировал победу Москвы в СВО.