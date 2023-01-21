Медведев назвал «укронацистов» и Западную Европу прямыми наследниками Гитлера и предрек, что Россия победит в СВО

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21 января 2023, 12:28

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, MIT Russia / globallookpress.com

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал «укронацистов» и Западную Европу прямыми наследниками лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера и предрек, что Москва победит в специальной военной операции (СВО). Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного чиновника.

Медведев прокомментировал заявление главы дипломатической службы Европейского союза Жозепа Борреля, который напомнил, что ранее Россия одерживала верх над Наполеоном и Гитлером.

«Заметьте, это он сам провел аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа — прямые наследники тех, кто воевал с Россией», — написал Медведев.

Автор поста также высказал прогноз о том, что «победа будет за нами».

Российская СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Как сообщалось ранее сегодня, экс-посол Луганска в Москве Родион Мирошник выразил точку зрения, согласно которой ФРГ не сможет долго сопротивляться давлению американской стороны по вопросу передачи танков Киеву.