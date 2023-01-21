Экс-посол ЛНР Мирошник: Германия не сможет долго сопротивляться давлению США по вопросу поставок танков Украине

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21 января 2023, 11:24 Источник: ТАСС

Бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник, Alexander Rekun / globallookpress.com

ФРГ не сможет долго сопротивляться давлению Соединенных Штатов по вопросу поставок танков Украине. С соответствующим прогнозом выступил Родион Мирошник, бывший посол ЛНР в Москве.

Мирошник, ставший собеседником ТАСС, отметил, что «на Германию давят американцы, делая предложения в стиле "вы умрите сегодня, а мы — завтра"». По мнению экс-посла, долгое время Берлин «сопротивляться не сможет».

Как сообщалось ранее сегодня, бывший заместитель руководителя отечественного внешнеполитического ведомства Сергей Орджоникидзе высказал предположение, согласно которому немецкая сторона отказала Киеву в поставках боевых машин Leopard из-за чувства вины перед Россией.