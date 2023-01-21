ФРГ не сможет долго сопротивляться давлению Соединенных Штатов по вопросу поставок танков Украине. С соответствующим прогнозом выступил Родион Мирошник, бывший посол ЛНР в Москве.
Мирошник, ставший собеседником ТАСС, отметил, что «на Германию давят американцы, делая предложения в стиле "вы умрите сегодня, а мы — завтра"». По мнению экс-посла, долгое время Берлин «сопротивляться не сможет».
Как сообщалось ранее сегодня, бывший заместитель руководителя отечественного внешнеполитического ведомства Сергей Орджоникидзе высказал предположение, согласно которому немецкая сторона отказала Киеву в поставках боевых машин Leopard из-за чувства вины перед Россией.