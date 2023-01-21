Экс-замглавы МИД РФ Орджоникидзе предположил, что Германия отказала Украине в поставках Leopard из-за чувства вины перед Россией

Германия отказала Украине в поставках боевых машин Leopard из-за чувства вины перед Россией. С соответствующим предположением выступил Сергей Орджоникидзе, бывший заместитель руководителя министерства иностранных дел РФ.
«Видимо, у немцев все-таки осталось чувство исторической вины перед нашим народом — когда немецкие танки убивали русских людей», — высказал свою версию Орджоникидзе, который стал собеседником журналистов издания «Известия».
Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, экс-подполковник американских Вооруженных сил Дэниел Дэвис сделал прогноз, согласно которому передача западных танков киевской стороне не поможет ей переломить ход текущего конфликта и одержать победу над Россией.