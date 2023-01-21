Экс-замглавы МИД РФ Орджоникидзе предположил, что Германия отказала Украине в поставках Leopard из-за чувства вины перед Россией

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21 января 2023, 11:10 Источник: «Известия»

Танк Leopard 2, Moritz Frankenberg / globallookpress.com

Германия отказала Украине в поставках боевых машин Leopard из-за чувства вины перед Россией. С соответствующим предположением выступил Сергей Орджоникидзе, бывший заместитель руководителя министерства иностранных дел РФ.

«Видимо, у немцев все-таки осталось чувство исторической вины перед нашим народом — когда немецкие танки убивали русских людей», — высказал свою версию Орджоникидзе, который стал собеседником журналистов издания «Известия».

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, экс-подполковник американских Вооруженных сил Дэниел Дэвис сделал прогноз, согласно которому передача западных танков киевской стороне не поможет ей переломить ход текущего конфликта и одержать победу над Россией.