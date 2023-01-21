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21 января 2023, 10:54

Танк Leopard, Alexander Welscher / globallookpress.com

Поставки западных танков киевской стороне не помогут Украине переломить ход текущего конфликта и победить Российскую Федерацию. С соответствующим прогнозом выступил Дэниел Дэвис, бывший подполковник армии Соединенных Штатов.

Дэвис отметил в своей статье, опубликованной интернет-ресурсом 19FortyFive, что танки Abrams и Leopard не являются «чудо-оружием», обладание которым приводит к крупным успехам на поле боя.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, постпред России при ООН Василий Небензя сделал заявление о том, что США и Североатлантический альянс осознанно и намеренно являются соучастниками преступлений украинского режима в отношении жителей Донбасса.